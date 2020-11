Duro attacco terroristico a Vienna Tre morti e 15 feriti, uomo in fuga (Di martedì 3 novembre 2020) Vienna è stata presa d'assalto nella serata di ieri da due uomini. Il cancelliere austriaco Kurz non ha dubbi: "E' stato un ripugnante atto terroristico". Almeno due persone (un passante e una donna) sono morti e un'altra quindicina sono rimaste ferite (sette in modo grave) in una serie di attacchi armati, avvenuti intorno alle 20 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 3 novembre 2020)è stata presa d'assalto nella serata di ieri da due uomini. Il cancelliere austriaco Kurz non ha dubbi: "E' stato un ripugnante atto". Almeno due persone (un passante e una donna) sonoe un'altra quindicina sono rimaste ferite (sette in modo grave) in una serie di attacchi armati, avvenuti intorno alle 20 Segui su affaritaliani.it

Attacchi in sei punti della città, un numero imprecisato di killer in azione. Almeno 3 morti e diversi feriti gravi, tra cui un poliziotto. Controlli serrati estesi ai confini. Il ministro dell'Intern ...

Strage di Vienna, l’allarme del governo: “Tenete i vostri figli a casa”

Il ministro dell'Interno austriaco ha annunciato che martedì a Vienna le scuole saranno chiuse invitando i cittadini a "restare uniti" ...

Il ministro dell'Interno austriaco ha annunciato che martedì a Vienna le scuole saranno chiuse invitando i cittadini a "restare uniti" ...