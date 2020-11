Dopo Francesco Totti, anche Ilary Blasi positiva al Covid (Di martedì 3 novembre 2020) Il Covid-19, lo stesso virus che ha contagiato Francesco Totti, ha preso anche Ilary Blasi L’ex capitano della Roma e la moglie sono risultati positivi ad un tampone fatto lo scorso 26 ottobre, quando il Pupone ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia. La conduttrice Mediaset, asintomatica, si è dovuta sottoporre ad un esame preventivo e la diagnosi, benché non accompagnata dalla febbre e dalla tosse che ne hanno scosso il marito, è stata di positività. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) Il Covid-19, lo stesso virus che ha contagiato Francesco Totti, ha preso anche Ilary Blasi L’ex capitano della Roma e la moglie sono risultati positivi ad un tampone fatto lo scorso 26 ottobre, quando il Pupone ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia. La conduttrice Mediaset, asintomatica, si è dovuta sottoporre ad un esame preventivo e la diagnosi, benché non accompagnata dalla febbre e dalla tosse che ne hanno scosso il marito, è stata di positività.

vaticannews_it : #2novembre #PapaFrancesco messa per i #defunti nel camposanto teutonico in Vaticano: la speranza dopo la morte, ànc… - tattotatiy : RT @VanityFairIt: All'inizio era indicato come uno dei possibili vincitori del «Grande Fratello Vip», poi qualcosa nella percezione del pub… - VanityFairIt : All'inizio era indicato come uno dei possibili vincitori del «Grande Fratello Vip», poi qualcosa nella percezione d… - poggi_francesco : @La_manina__ E il governo che prima esclude un clickday, ma dopo i grandi successi precedenti, dimostra ancora una… - mattino5 : Francesco Oppini, dopo i due scivoloni sulle donne è stato richiamato da Signorini al #GFVIP. Nel frattempo la mam… -