Diretta Conte 3 novembre 2020: orario e canale tv del nuovo discorso del Premier (Di martedì 3 novembre 2020) La nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte è prevista per oggi martedì 3 novembre 2020. Dopo lo slittamento di ieri a causa di alcuni dettagli da chiarire tra governo e Regioni sembra che ora la situazione si sia definita meglio e dunque tra poche ore il Premier potrà firmare il nuovo Dpcm e collegarsi quindi da Palazzo Chigi per anticipare a tutta la nazione il Contenuto del nuovo decreto e tutte le regole che da domani 4 novembre entreranno in vigore in tutta Italia. Come anticipato ieri nei discorsi alla Camera e al Senato, tra le novità del nuovo Dpcm 3 novembre 2020 si parla di coprifuoco dalle ore 21 in tutto il Paese, chiusura dei centri commerciali nel weekend, stop ...

