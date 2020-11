Destre irresponsabili. Adesso l’unica priorità è la salute pubblica. Parla la senatrice M5S, Pirro: “Da FdI e Lega solo idee confuse” (Di martedì 3 novembre 2020) “Ci saranno restrizioni mirate: il governo sta lavorando di concerto con le Regioni per attuare misure più restrittive nelle zone più a rischio, ovvero nelle Regioni che hanno più contagi e più ricoveri. Come sempre la priorità è alleggerire la pressione sugli ospedali”. La senatrice Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione Sanità al Senato, spiega così le norme in arrivo col nuovo dpcm dell’esecutivo Conte per contenere la pandemia. “Bisogna potenziare l’assistenza domiciliare, questa sarà la chiave della sanità del futuro su cui lavoreremo grazie ai 209 miliardi del Recovery Fund, ottenuti grazie a lavoro di questo governo”. Ad oggi, però, l’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato non è poi così ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 novembre 2020) “Ci saranno restrizioni mirate: il governo sta lavorando di concerto con le Regioni per attuare misure più restrittive nelle zone più a rischio, ovvero nelle Regioni che hanno più contagi e più ricoveri. Come sempre la priorità è alleggerire la pressione sugli ospedali”. LaElisa, capogruppo M5S in Commissione Sanità al Senato, spiega così le norme in arrivo col nuovo dpcm dell’esecutivo Conte per contenere la pandemia. “Bisogna potenziare l’assistenza domiciliare, questa sarà la chiave della sanità del futuro su cui lavoreremo grazie ai 209 miliardi del Recovery Fund, ottenuti grazie a lavoro di questo governo”. Ad oggi, però, l’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato non è poi così ...

