Da Parigi a Vienna, il terrorismo islamico dichiara guerra alla debole Europa (Di martedì 3 novembre 2020) Siamo in guerra e purtroppo non solo contro il Covid. Il terrorismo islamico da un mese ha rialzato la testa e dalla Francia all'Austria sta lasciando la sua drammatica scia di sangue sulle nostre strade e nelle nostre chiese.Il bilancio di quanto avvenuto a Vienna non è ancora definitivo, uno dei terroristi è infatti ancora in fuga, libero di sparare tra la folla ed uccidere ancora. Quella che ormai è chiara è la matrice. Il Ministero dell'Interno ha parlato di terrorismo islamico ed anche su alcuni siti jihadisti si comincia a mettere la firma su quanto accaduto, e si festeggia.Era purtroppo una cosa prevista; certo, non sapevamo dove e quando avrebbero colpito ma da giorni tutti gli esperti di terrorismo impegnati a ...

