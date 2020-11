Cristiano Ronaldo mette nel mirino Puskas: ecco il record da battere (Di martedì 3 novembre 2020) Cristiano Ronaldo è tornato e continua a segnare come ha sempre fatto: ora nel mirino c’è Puskas e il suo record da battere Con la doppietta siglata allo Spezia da subentrato, Cristiano Ronaldo è salito a quota 744 gol in carriera tra club e Nazionali. Ora nel mirino ci sono Romario e Puskas, fermi a 746 gol. Contro il Ferencvaros, proprio in casa dell’ungherese, CR7 tenterà l’aggancio se non il sorpasso: gli “basterebbe” una doppietta per eguagliarlo. Una volta superati i due giocatori, il portoghese punterà Pelé, che di gol in carriera ne ha fatti 761. Al primo posto c’è invece Bican, con 805 gol. La vetta dista ancora ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020)è tornato e continua a segnare come ha sempre fatto: ora nelc’èe il suodaCon la doppietta siglata allo Spezia da subentrato,è salito a quota 744 gol in carriera tra club e Nazionali. Ora nelci sono Romario e, fermi a 746 gol. Contro il Ferencvaros, proprio in casa dell’ungherese, CR7 tenterà l’aggancio se non il sorpasso: gli “basterebbe” una doppietta per eguagliarlo. Una volta superati i due giocatori, il portoghese punterà Pelé, che di gol in carriera ne ha fatti 761. Al primo posto c’è invece Bican, con 805 gol. La vetta dista ancora ...

DiarioOle : Cristiano Ronaldo ?? Andrea Pirlo - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 744 3. Romario 734 4. Messi… - beinsports_FR : ?? #FootballShow ?? Cristiano Ronaldo, l'antivirus de la Juventus ! - salvatorecozza1 : RT @perchetendenza: 'Pasquale Bruno': Per aver affermato a #TikiTaka che Cristiano Ronaldo è un 'ignorante' in quanto 'da due anni è in Ita… - fila_12 : RT @perchetendenza: 'Pasquale Bruno': Per aver affermato a #TikiTaka che Cristiano Ronaldo è un 'ignorante' in quanto 'da due anni è in Ita… -