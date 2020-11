Covid, San Marino: Pedini Amati “Nuove misure se contagi ancora su” (Di martedì 3 novembre 2020) SAN Marino (ITALPRESS) – Peggiorano anche nella Repubblica di San Marino i dati sui contagi da coronavirus.“Purtroppo il contagio da Covid-19 non tende a diminuire – afferma Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo -. Se gli ospedalizzati dovessero aumentare troppo di numero nelle Regioni limitrofe e in Repubblica, inevitabili nuove misure restrittive anche a San Marino. Eventi e mondo del Turismo, dopo la salute che rimane al primo posto, a forte rischio default”. (ITALPRESS). Covid, San Marino: Pedini Amati “Nuove misure se contagi ancora su” su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 novembre 2020) SAN(ITALPRESS) – Peggiorano anche nella Repubblica di Sani dati suida coronavirus.“Purtroppo ilo da-19 non tende a diminuire – afferma Federico, segretario di Stato per il Turismo -. Se gli ospedalizzati dovessero aumentare troppo di numero nelle Regioni limitrofe e in Repubblica, inevitabili nuoverestrittive anche a San. Eventi e mondo del Turismo, dopo la salute che rimane al primo posto, a forte rischio default”. (ITALPRESS)., San“Nuovesesu” su Il Corriere della ...

