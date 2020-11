Covid, parla il sindaco di Milano: “Lockdown? Neanche per sogno” (Di martedì 3 novembre 2020) Gli ospedali della Lombardia chiedono una chiusura immediata per non creare ulteriore, ma il sindaco di Milano si prende altro tempo. E’ intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per… Questo articolo Covid, parla il sindaco di Milano: “Lockdown? Neanche per sogno” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 novembre 2020) Gli ospedali della Lombardia chiedono una chiusura immediata per non creare ulteriore, ma ildisi prende altro tempo. E’ intervenuto ildi, Giuseppe Sala, per… Questo articoloildi: “Lockdown?per sogno” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

