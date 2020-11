Covid: Panama, presidente si isola per contatto con positivo (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - CITTA' DI Panama, 3 NOV - Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha deciso di adottare una misura prudenziale di isolamento dopo aver appreso che un suo collaboratore era risultato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - CITTA' DI, 3 NOV - Ildi, Laurentino Cortizo, ha deciso di adottare una misura prudenziale dimento dopo aver appreso che un suo collaboratore era risultato ...

Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha deciso di adottare una misura prudenziale di isolamento dopo aver appreso che un suo collaboratore era risultato positivo. (ANSA) ...

Covid: 403.599 morti in America latina (2)

In Messico si contano 933.155 casi di contagio e 92.100 morti. Il paese torna progressivamente a una "nuova normalità" a partire dal 1 ...

