Covid, il sindaco di Amorosi chiude il Comune e il comando di Polizia Municipale

Amorosi (BN) – Una misura necessaria per effettuare le operazioni di sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici. Annuncia così la chiusura del Comune e del comando di Polizia Municipale il sindaco di Amorosi Carmine Cacchillo, e lo fa attraverso un post sulla pagina istituzionale del Comune. "Cari Cittadini, il Comune e il comando di Polizia Municipale resteranno chiusi al pubblico per qualche giorno al fine di consentire le operazioni di sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici. Vi informerò della riapertura attraverso i canali istituzionali di comunicazione. Un abbraccio virtuale con l'invito a ..."

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Catanzaro, casi Covid: sindaco chiude alcune scuole del Comune Orizzonte Scuola Covid hospital in Fiera a Genova, 100 posti letto al padiglione Nouvel

A breve Asl 3 riattiverà anche il centro drive through per effettuare tamponi alla Fiera di Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha già dato il via libera per l'ospedale in Fiera da utilizzare in ...

Controlli nei locali, l’ultimatum di Piunti: «Non faremo sconti»

Covid e apertura dei locali. Piunti lancia l'ultimatum: «Ci sono attività che continuano a mettere a rischio tutti quanti. Non faremo sconti».

