COVID, da oggi operativo il Drive in per tamponi al Tecnopolo d'Abruzzo (Di martedì 3 novembre 2020) L'Aquila - Da oggi, 3 Novembre, tutti i cittadini - sia privati che dipendenti di aziende convenzionate - avranno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari tramite un Drive-in esterno autorizzato che si trova presso il piazzale Sandro Pertini, dietro i locali del Tecnopolo D'Abruzzo. La nuova soluzione ha l'obiettivo di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'Aquila e delle provincie limitrofe. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni locali e regionali, sarà possibile eseguire il tampone oro/rino-faringeo attraverso un Drive-in che faciliterà il più possibile tutta l'esperienza di raccolta del campione, dall'accettazione e prelievo alla ricezione del referto. Il servizio è attivo dalle 9:00 alle 16:00, dal lunedì al ...

