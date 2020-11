Cosa sappiamo finora dell’attentato terroristico di Vienna

Leggi su wired

(Di martedì 3 novembre 2020) (foto: Joe Klamar / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)Nella sera di lunedì 2 novembre,è finita al centro di quello che il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha definito “uno spregevole attacco”, in una dichiarazione all’emittente pubblica Orf. I primi colpi di arma da fuoco per strada sono stati sparati intorno alle ore 20, nei pressi della sinagoga Stadttempel nella zona di Seitenstettengasse. Da lì si è sviluppata una serie di sparatorie condotte in sei diverse località del centro della capitale, da più uomini armati di fucili. Dopo diverse ore, alle 23:20, la polizia ha dichiarato che la propria operazione era “ancora attiva”, esortando le persone a rimanere in casa e a non usare i mezzi pubblici. Almeno 3 persone sono state uccise e altre ...