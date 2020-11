Coronavirus, nuovo dpc: le regioni che preoccupano sono tre (Di martedì 3 novembre 2020) Si attende l’ufficialità delle nuove misure contenitive nei confronti dell’epidemia di Covid19 in Italia, attese novità in giornata. Fonte foto: (Web)Si attendono novità circa l’ufficializzazione del nuovo dpcm. Nella giornata di ieri le indiscrezioni e le anticipazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera, hanno dato subito il via al consueto tam tam di ulteriori voci, commenti, critiche e quant’atro. La cosa certa è che si è intesa l’attuazione delle misure da parte del Governo, proporzionate alla gravità della situazione contagi nelle singole regioni. Una suddivisione quindi delle regioni in fasce, in base al proprio indice di trasmissibilità, che di fatto identifica la gravità del contagio in quel ... Leggi su chenews (Di martedì 3 novembre 2020) Si attende l’ufficialità delle nuove misure contenitive nei confronti dell’epidemia di Covid19 in Italia, attese novità in giornata. Fonte foto: (Web)Si attendono novità circa l’ufficializzazione deldpcm. Nella giornata di ieri le indiscrezioni e le anticipazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera, hanno dato subito il via al consueto tam tam di ulteriori voci, commenti, critiche e quant’atro. La cosa certa è che si è intesa l’attuazione delle misure da parte del Governo, proporzionate alla gravità della situazione contagi nelle singole. Una suddivisione quindi dellein fasce, in base al proprio indice di trasmissibilità, che di fatto identifica la gravità del contagio in quel ...

LaStampa : Statale di Milano, quattro ricercatrici inventano un nuovo test per il coronavirus - LaStampa : Permette, attraverso la raccolta di saliva sotto la lingua, di capire in poco tempo se un bambino ha il virus o un… - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia nuovo picco di casi: oltre 52mila contagi e 416 morti #CORONAVIRUS - Rizzoglio : RT @LaStampa: Statale di Milano, quattro ricercatrici inventano un nuovo test per il coronavirus - TgrRai : #Coronavirus, in attesa del nuovo #dpcm è #lockdown in #AltoAdige: coprifuoco dalle 20 alle 5, negozi chiusi, #dad… -