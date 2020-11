Coronavirus, nuovo decesso al Covid Hospital: morta una 82enne di Montemiletto (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 82enne di Montemiletto (Av). L’anziana era stata trasportata dagli operatori del 118 al Pronto soccorso della Città ospedaliera in gravi condizioni il 26 ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, aldell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, unadi(Av). L’anziana era stata trasportata dagli operatori del 118 al Pronto soccorso della Città ospedaliera in gravi condizioni il 26 ottobre scorso. Risultata positiva al, era stata ricoverata in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

