Coronavirus in Italia, ultime notizie. Il nuovo Dpcm anti-Covid verrà completato oggi. Scattano due zone rosse in Sicilia (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 731.588 persone, provocando 39.059 morti. oggi, intanto, sono attese le nuove misure anti-Covid decise dal governo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 3 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.30 – Scattano due ... Leggi su tpi (Di martedì 3 novembre 2020)in, ledi– Non si arresta l’epidemia diin, che finora ha contagiato 731.588 persone, provocando 39.059 morti., intanto, sono attese le nuove misuredecise dal governo. Qui lesul-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi, martedì 3 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.30 –due ...

Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 22.253 nuovi casi e altri 233 decessi - LegaSalvini : SALTANO FUORI LE MAGAGNE! CORONAVIRUS, L'ITALIA NEL GENNAIO 2020 NON AVEVA UN PIANO PANDEMICO AGGIORNATO! - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Cibo insufficiente o inadeguato: è la povertà alimentare. In Italia si è aggravata a causa del Covid19. La fotografia scatta… - infoitinterno : Emergenza Coronavirus, la saturazione delle terapie intensive in Italia: i dati -