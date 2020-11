Coronavirus, a Nuoro 17 positivi su 20 ospiti nella casa per anziani (Di martedì 3 novembre 2020) La struttura di via Trieste, a Nuoro, ha comunicato di avere 17 positività al Coronavirus su 20 ospiti. Scattato il protocollo. Nuoro – Allerta nel capoluogo sardo dopo che nella casa protetta per anziani sita in via Trieste sono emersi 17 casi di positività al Coronavirus su 20 ospiti totali. La comunicazione all’amministrazione è arrivata dai responsabili della struttura e della cooperativa che gestisce i servizi, e subito è stata disposta la convocazione urgente del Centro operativo comunale (Coc) per avere il quadro preciso della situazione e mettere in moto le procedure del caso. L’intervento del Comune Nel corso della prima riunione, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020) La struttura di via Trieste, a, ha comunicato di avere 17tà alsu 20. Scattato il protocollo.– Allerta nel capoluogo sardo dopo cheprotetta persita in via Trieste sono emersi 17 casi dità alsu 20totali. La comunicazione all’amministrazione è arrivata dai responsabili della struttura e della cooperativa che gestisce i servizi, e subito è stata disposta la convocazione urgente del Centro operativo comunale (Coc) per avere il quadro preciso della situazione e mettere in moto le procedure del caso. L’intervento del Comune Nel corso della prima riunione, ...

La struttura di via Trieste, a Nuoro, ha comunicato di avere 17 positività al coronavirus su 20 ospiti. Scattato il protocollo.

