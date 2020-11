Come sta Maradona: ricoverato in Argentina dopo i 60 anni (Di martedì 3 novembre 2020) Preoccupano le condizioni di Diego Armando Maradona: il campione, indiscusso, è ricoverato in ospedale per un crollo emotivo dopo i 60 anni. In questi ultimi tempi niente è più Come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 novembre 2020) Preoccupano le condizioni di Diego Armando: il campione, indiscusso, èin ospedale per un crollo emotivoi 60. In questi ultimi tempi niente è più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

ZZiliani : JUVENTUS F.C. comunica che ripensandoci bene, a volte non sono poi quei pochi centimetri a fare tutta ‘sta differen… - brandobenifei : Nonostante qualche frasetta di circostanza come contorno, queste parole fanno capire cosa pensa #Toti della vita um… - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Mi chiedo come faremo in queste condizioni a evitare un lo… - kalopsiha : buongiorno si perché la mia giornata sta iniziando adesso...... come se quella di ieri fosse mai finita..... non lo so rick...... - Whoshatin1 : RT @LaVipera6: Ve lo ripeto, con l'avvento di Oppini la stanza blu verrà sradicata completamente, sta lì da 3 giorni e si respira un' aria… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta la meteorologia? Potrebbe stare meglio La Stampa Mafia nigeriana Ferrara, il dj "Sono un Viking, devo ammazzarlo"

Operazione ’Signal’, in una intercettazione Boogye dichiara di voler far fuori Stephen Oboh, già vittima di un tentato omicidio ...

IL PERSONAGGIO Un Ovale nel destino. Blu, come il lampo dell'elettricità.

IL PERSONAGGIOUn Ovale nel destino. Blu, come il lampo dell'elettricità. È evidente che l'auto è nel cuore di una rivoluzione. La svolta energetica e la guida autonoma faranno da frullatore.

Operazione ’Signal’, in una intercettazione Boogye dichiara di voler far fuori Stephen Oboh, già vittima di un tentato omicidio ...IL PERSONAGGIOUn Ovale nel destino. Blu, come il lampo dell'elettricità. È evidente che l'auto è nel cuore di una rivoluzione. La svolta energetica e la guida autonoma faranno da frullatore.