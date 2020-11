Champions League, Atalanta-Liverpool in diretta solo su Sky, Real Madrid-Inter anche su Canale 5 (Di martedì 3 novembre 2020) Archiviato il turno di Serie A (ieri sera il posticipo tra Verona e Benevento), torna in campo oggi, martedì 3 novembre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter. Per le Interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 3 novembre ... Leggi su tvblog (Di martedì 3 novembre 2020) Archiviato il turno di Serie A (ieri sera il posticipo tra Verona e Benevento), torna in campo oggi, martedì 3 novembre 2020, la, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio,. Per leviste del pre e post partita, da quest’anno aShow, in ondasu Sky Sport 24, c’è Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 3 novembre ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO In campo ad Appiano alla vigilia di #RealInter ???? Guarda tutte le foto ?? - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Madrid ?? ?? - SkySport : Real-Inter senza Lukaku: il belga non è partito per Madrid - infobetting : Manchester City-Olympiakos (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, - CCokina12 : RT @Sianews_: Paolo #Maldini è sempre al lavoro: sta già costruendo la bozza di mercato in caso di qualificazione in Champions League. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla terza giornata Sky Sport Juventus, De Ligt e Alex Sandro ancora out: ecco i tempi di recupero

Non ci saranno né Matthijs De Ligt né Alex Sandro nella Juventus che mercoledì sera affronterà il Ferencvaros in trasferta nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Andrea Pirlo ...

Atalanta-Liverpool oggi in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming

Il programma di Atalanta-Liverpool, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea insegue proprio i Reds, che hanno vinto i primi due incontri e si ...

Non ci saranno né Matthijs De Ligt né Alex Sandro nella Juventus che mercoledì sera affronterà il Ferencvaros in trasferta nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Andrea Pirlo ...Il programma di Atalanta-Liverpool, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea insegue proprio i Reds, che hanno vinto i primi due incontri e si ...