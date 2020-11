Cerchi lavoro nel digitale? Da Yoox a Facile it | ecco le offerte di novembre

Leggi su wired

(Di martedì 3 novembre 2020) La sede diNet-a-porter a LondraLa rubrica Wired Jobs torna anche aper segnalare come ogni mese ledie formative in ambito. Secondo i più recenti dati Istat disponibili, il tasso di occupazione in Italia è salito di 113mila unità nel terzo trimestre rispetto al secondo trimestre (+0,5%) 2020. A settembre tuttavia lavoravano ancora 387mila unità in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Almaviva Sono aperte diverse posizioni in AlmavivA Digitaltec, il digital innovation hub del gruppo AlmavivA. Sei riguardano la sede di Napoli, a partire da un candidato per IoT Advanced Analytics, con esperienza di almeno cinque anni nello sviluppo di applicazioni complesse; un IoT integration specialist in grado di ...