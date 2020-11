Carmen Russo e la paura del coronavirus: “Con Enzo Paolo Turchi nessun rapporto intimo” (Di martedì 3 novembre 2020) Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno più rapporti intimi per via del coronavirus. Carmen Russo è molto spaventata e le protezioni raccomandate certo non la invogliano: “Un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”. Prima erano molto controllati (“A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso.”) ma ora Enzo Paolo viaggia ed è esposto al possibile contagio: “Enzo Paolo – ha raccontato Carmen ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 3 novembre 2020)ednon hanno più rapporti intimi per via delè molto spaventata e le protezioni raccomandate certo non la invogliano: “Un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”. Prima erano molto controllati (“A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso.”) ma oraviaggia ed è esposto al possibile contagio: “– ha raccontato...

sanritadacoscia : «#CarmenRusso e #EnzoPaoloTurchi hanno praticamente azzerato qualsiasi contatto fisico per evitare di potersi passa… - Stupid8ColB8 : @darioh84 Nooo resistiii penza a Carmen Russo! ????????????? - stegian67 : @SchwoarzMola @goffratura Il top che ho letto è Carmen Russo che non tromba con suo marito per paura del covid. Ora… - 10clarenc3 : - ingrid25136239 : Carmen Russo e i problemi di sesso: “Con Enzo Paolo non ci tocchiamo più a causa del Covid” #problemi #covidioti #giornalismo -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo Carmen Russo, la proposta indecente: "Ti cambio la vita". Fino a dove si era spinto l'uomo pronto a tutto Liberoquotidiano.it Carmen Russo e la paura del coronavirus: “Con Enzo Paolo Turchi nessun rapporto intimo”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno più rapporti intimi per via del coronavirus. Carmen Russo è molto spaventata e le protezioni raccomandate certo non la invogliano: ...

Carmen Russo, incredibile: “Io ed Enzo non facciamo più l’amore”

La 61enne showgirl italiana ha raccontato in un’intervista a Di PIù di aver deciso di non avere più rapporti intimi con il marito Enzo ...

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno più rapporti intimi per via del coronavirus. Carmen Russo è molto spaventata e le protezioni raccomandate certo non la invogliano: ...La 61enne showgirl italiana ha raccontato in un’intervista a Di PIù di aver deciso di non avere più rapporti intimi con il marito Enzo ...