Cappotti & co, i capispalla di film e serie tv da desiderare oggi (Di martedì 3 novembre 2020) Quante volte, guardando un film o un episodio delle nostre serie tv preferite, ci siamo trovate a indicare lo schermo ed esclamare: «Lo voglio anch’io»? E, se questo non è il caso, a livello più inconscio ci sono senza dubbio dei personaggi cinematografici e televisivi che hanno ispirato le nostre scelte in fatto di shopping, persino a distanza di decenni: dopotutto, ci sono icone che, sebbene facciano parte di un universo fittizio, hanno suggestionato – e continuano a farlo – l’immaginario moda, a partire dai loro capispalla. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) Quante volte, guardando un film o un episodio delle nostre serie tv preferite, ci siamo trovate a indicare lo schermo ed esclamare: «Lo voglio anch’io»? E, se questo non è il caso, a livello più inconscio ci sono senza dubbio dei personaggi cinematografici e televisivi che hanno ispirato le nostre scelte in fatto di shopping, persino a distanza di decenni: dopotutto, ci sono icone che, sebbene facciano parte di un universo fittizio, hanno suggestionato – e continuano a farlo – l’immaginario moda, a partire dai loro capispalla.

Sciàscià collection, due amiche e un brand nato per caso

2' di lettura. Nasce soprattutto come una storia di amicizia. Che negli anni mette a frutto la passione comune per la moda nella creazione dapprima di piccole collezioni di sciarp ...

