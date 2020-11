Cani sensibili al Covid solo se addestrati

(Di martedì 3 novembre 2020)al-19se. Le straordinarie capacità olfattive consentono di riconoscere il diverso odore delle persone infette In seguito alle recenti notizie di cronaca relative alla capacità del cane di rilevare il-19 negli esseri umani, il team di veterinari di Barkyn, impresa specializzata nel beneressere animale, riassume in una nota gli aspetti… L'articolo Corriere Nazionale.

Cani sensibili al Covid-19 solo se addestrati. Le straordinarie capacità olfattive consentono di riconoscere il diverso odore delle persone infette In seguito alle recenti notizie di cronaca relati ...

L’Oipa di Partanna rivolge un sentito Grazie ad alcuni ragazzi di Partanna per il loro generoso gesto

Un gruppo di ragazzi partannesi ha spontaneamente organizzato una colletta per comprare cibo per cani e gatti, donandolo all’OIPA di Partanna. “Un piccolo gesto per una grande causa”, così inizia il b ...