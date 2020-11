"Camillo a Piazza Navona viveva di turisti. Ora parliamo ai romani. Drinketto e qualità" (Di martedì 3 novembre 2020) “La nostra attività di famiglia è a Piazza Navona da tanti anni, già da un po’ volevamo trovare una via per innovare e cambiare il modello di ristorazione, alzando la qualità e offrendo un prodotto più ricercato”. Il ristorante Camillo è nella Piazza di Bernini dal 1890, lo gestisce la famiglia De Sanctis da generazioni. Di padre in figli, adesso le redini sono nelle mani dei fratelli Filippo e Tommaso.“Finché eravamo sommersi dal turismo di massa era molto difficile riuscire a differenziarsi e a vedere dei risultati tangibili”, racconta ad Huffpost Filippo. A chi ha un’attività sulle piazze del centro storico, soprattutto nelle capitali del turismo, come Roma, “si richiede di adeguarsi a delle esigenze ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) “La nostra attività di famiglia è ada tanti anni, già da un po’ volevamo trovare una via per innovare e cambiare il modello di ristorazione, alzando la; e offrendo un prodotto più ricercato”. Il ristoranteè nelladi Bernini dal 1890, lo gestisce la famiglia De Sanctis da generazioni. Di padre in figli, adesso le redini sono nelle mani dei fratelli Filippo e Tommaso.“Finché eravamo sommersi dal turismo di massa era molto difficile riuscire a differenziarsi e a vedere dei risultati tangibili”, racconta ad Huffpost Filippo. A chi ha un’attività sulle piazze del centro storico, soprattutto nelle capitali del turismo, come Roma, “si richiede di adeguarsi a delle esigenze ...

