Calciomercato Milan: Szoboszlai vicino già due volte, nuovo assalto a gennaio? (Di martedì 3 novembre 2020) Calciomercato Milan: Dominik Szoboszlai piace tanto al Milan che ha provato a prenderlo già due volte. nuovo assalto a gennaio? Dominik Szoboszlai è ormai a tutti gli effetti uno dei maggiori talenti del calcio europeo. L'ungherese ha già segnato 4 gol in questa Champions League, di cui due spettacolari, e gli occhi dei big club europei gli sono finiti addosso. Secondo La Gazzetta dello Sport l'impressione è che le prossime settimane possano portare ad importanti svolte. Il calcio italiano è da tempo nei suoi pensieri. Gli ha fatto la corte la Juve, lo hanno contattato sia il Napoli che la Lazio, ma un club più degli altri è stato sul punto di tesserarlo: il ...

Gazzetta_it : #milan, #Ibra in rossonero fino a 40 anni? L'assist lo serve il... fisco! - sportli26181512 : Ibra in rossonero fino a 40 anni? L'assist lo serve il... fisco!: Ibra in rossonero fino a 40 anni? L'assist lo ser… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #milan, #Ibra in rossonero fino a 40 anni? L'assist lo serve il... fisco! - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Ibrahimovic, rinnovo vicino: durata e cifre - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #milan, #Ibra in rossonero fino a 40 anni? L'assist lo serve il... fisco! -