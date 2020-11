Busta paga novembre: come viene retribuito il 1° che cade di domenica? (Di martedì 3 novembre 2020) 1 novembre, Tutti i Santi, una delle festività italiane quest’anno è caduto di domenica. Molti si stanno chiedendo come questo potrà incidere sulla Busta paga del mese di novembre. come viene pagata la festività che cade di domenica? E se fosse aduta durante la settimana? E se il 1 novembre ho lavorato come sarà pagato? Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi facendo la differenza tra lavoratori che domenica erano a riposo e quelli che invece, affrontavano una normale giornata lavorativa. 1 novembre in Busta paga Quando la ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 3 novembre 2020) 1, Tutti i Santi, una delle festività italiane quest’anno è caduto di. Molti si stanno chiedendoquesto potrà incidere sulladel mese dita la festività chedi? E se fosse aduta durante la settimana? E se il 1ho lavoratosaràto? Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi facendo la differenza tra lavoratori cheerano a riposo e quelli che invece, affrontavano una normale giornata lavorativa. 1inQuando la ...

