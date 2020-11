Borsa: Europa allunga subito passo, Milano sale dell'1,8% (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - Milano, 03 NOV - La Borsa di Milano allunga da subito il passo con l'Europa nel giorno delle presidenziali negli Usa. ll Ftse Mib sale dell'1,8% a 18.700 punti. Londra guadagna l'1,57%. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) -, 03 NOV - Ladidailcon l'nel giornoe presidenziali negli Usa. ll Ftse Mib'1,8% a 18.700 punti. Londra guadagna l'1,57%. ...

