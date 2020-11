Bonus monopattini e bici elettriche: al clic day, il sito del Ministero va Ko (Di martedì 3 novembre 2020) Oggi è il “clic day”, annunciato e atteso, per la richiesta del Bonus monopattini e bici elettriche. E’ il giorno in cui bisogna collegarsi al sito del Ministero dell’Ambiente per inserire i dati necessari ad ottenere un rimborso fino al 60% sull’acquisto, già effettuato, di bici elettriche e monopattini. Peccato che il sito risulta … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 3 novembre 2020) Oggi è il “day”, annunciato e atteso, per la richiesta del. E’ il giorno in cui bisogna collegarsi aldeldell’Ambiente per inserire i dati necessari ad ottenere un rimborso fino al 60% sull’acquisto, già effettuato, di. Peccato che ilrisulta … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

doveinvestire1 : Rimborso pari al 60% del prezzo di listino fino ad un massimo di 500€. Il #BonusMobilita su #Amazon promette sconti… - infoitinterno : Bonus bici e monopattini 2020 al via oggi: importi e procedura per richiederlo - infoitinterno : Bonus mobilità: al via il click day per il rimborso fino a 500 Euro su bici e monopattini - treno_in_arrivo : Con 215 milioni per i monopattini elettrici e le biciclette, soldi che andranno a persone che potevano permettersi… - christianlauri : RT @Open_gol: Il sito del ministero delll'Ambiente è stato preso d'assalto per il giorno in cui si può richiedere il bonus per l'acquisto d… -