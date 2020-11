Bonus bici, sito in tilt: non si riesce ad accedere al portale per chiedere il rimborso (Di martedì 3 novembre 2020) Diversi mesi dopo l’annuncio del Governo, il Bonus Mobilità 2020 entra finalmente nel vivo. Il portale buonomobilita.it creato appositamente dal Ministero dell’ambiente per erogare il Bonus bici, o buono mobilità, però è già in tilt: «Impossibile raggiungere il sito», recita la schermata di accesso. Dopo pochi minuti tuttavia il portale ricomincia a funzionare e apre le porte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 novembre 2020) Diversi mesi dopo l’annuncio del Governo, ilMobilità 2020 entra finalmente nel vivo. Ilbuonomobilita.it creato appositamente dal Ministero dell’ambiente per erogare il, o buono mobilità, però è già in: «Impossibile raggiungere il», recita la schermata di accesso. Dopo pochi minuti tuttavia ilricomincia a funzionare e apre le porte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

dellorco85 : Il bonus mobilità è una buona cosa. Il benaltrismo di chi evidentemente da piccolo è caduto da una bici o un monopa… - simona2101 : RT @opificioprugna: Sul sito del Bonus Mobilità, se non riesci ad ottenere una bici, ti danno un banco a rotelle nuovo di zecca. ( Marco N… - Italia_Notizie : Bonus bici, click day al via: dopo qualche intoppo si entra in lista d’attesa - ga_benedetti : @lastknight @giorgiotave @carolafrediani @raistolo @andreapernici E comunque @Agenzia_Ansa ancora linka erroneament… - AlessandroAguz4 : #clickday bonus bici e monopattino. Chissenefrega se l'Italia è in crisi per questo #Governo è fondamentale buttare… -