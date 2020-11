Bonus bici: oggi il click day, come ottenere rimborso e voucher fino a 500 euro (Di martedì 3 novembre 2020) (Foto: Fiido)Alle ore 9 di oggi 3 novembre scatterà il tanto atteso click day del Bonus Mobilità per ottenere un voucher / rimborso fino al 60% per un massimo di 500 euro relativo all’acquisto di una bicicletta, una eBike (bici elettrica) o di un monopattino elettrico. Sono due le casistiche di utenti che possono fruire di questa opportunità ovvero se si è già effettuato l’acquisto oppure se lo si ha in programma. Nel primo caso ci si riferisce a transazioni effettuate dallo scorso 4 maggio e in tal caso è necessario aver conservato la fattura o lo scontrino con il proprio nome come giustificativo. Nel secondo caso, si potrà generare un ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) (Foto: Fiido)Alle ore 9 di3 novembre scatterà il tanto attesoday delMobilità perunal 60% per un massimo di 500relativo all’acquisto di unacletta, una eBike (elettrica) o di un monopattino elettrico. Sono due le casistiche di utenti che possono fruire di questa opportunità ovvero se si è già effettuato l’acquisto oppure se lo si ha in programma. Nel primo caso ci si riferisce a transazioni effettuate dallo scorso 4 maggio e in tal caso è necessario aver conservato la fattura o lo scontrino con il proprio nomegiustificativo. Nel secondo caso, si potrà generare un ...

dellorco85 : Il bonus mobilità è una buona cosa. Il benaltrismo di chi evidentemente da piccolo è caduto da una bici o un monopa… - Corriere : Ecco come ottenere il bonus bici - PHONETHRONE2012 : Bonus mobilità bici e monopattini, si parte: ecco come ottenerlo - fusillicode : RT @mariofusco: Clickday, ovvero il giorno in cui il governo si autoinfligge un attacco DDoS - Para_cetamolo : Amici del bonus bici, ci siamo? -