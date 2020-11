Bonus bici elettrica e monopattino. 1 ora dopo la coda per richiederlo è di 340.000 persone (Di martedì 3 novembre 2020) Abbiamo provato ad accedere all’area per richiedere il Bonus fino a 500 euro per la bicicletta elettrica o il monopattino. Per richiederlo è necessario collegarsi al sito apposito. I soldi messi a disposizione totali per questa operazione sono 215.000.000,00 € Questa la situazione alle ore 10 di mercoledì 3 novembre, 1 ora dopo l’apertura Il numero di utenti in coda davanti a te è: 340.413Al momento l’avanzamento della coda è in pausa. Sei in attesa di accedere al sito.Quando sarà il tuo turno, avrai a disposizione 20 minuti di tempo per accedere al sito.Si ricorda che:– l’ingresso alla sala d’attesa non dà la garanzia automatica del rimborso o ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 novembre 2020) Abbiamo provato ad accedere all’area per richiedere ilfino a 500 euro per laclettao il. Perè necessario collegarsi al sito apposito. I soldi messi a disposizione totali per questa operazione sono 215.000.000,00 € Questa la situazione alle ore 10 di mercoledì 3 novembre, 1 oral’apertura Il numero di utenti indavanti a te è: 340.413Al momento l’avanzamento dellaè in pausa. Sei in attesa di accedere al sito.Quando sarà il tuo turno, avrai a disposizione 20 minuti di tempo per accedere al sito.Si ricorda che:– l’ingresso alla sala d’attesa non dà la garanzia automatica del rimborso o ...

