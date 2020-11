Bonus Bici al debutto dopo sei mesi di preparazione… E il sito del ministero va in tilt (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (3 novembre)Parte con le ruote bucate il clic day previsto dal governo per richiedere il Bonus Bici e monopattini. Già dalle 9 di questa mattina il sito del ministero dell’Ambiente risulta irraggiungibile, probabilmente sovraccaricato dalle numerose richieste. Il Bonus era atteso da almeno sei mesi, previsto tra gli aiuti per l’emergenza Coronavirus. Il Bonus prevede il rimborso fino al 60% della spesa affrontata per l’acquisto di una Bici o di un monopattino negli ultimi mesi. La richiesta però può essere fatta solo online, attraverso una piattaforma ospitata sul sito del ministero che richiede l’accesso con ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (3 novembre)Parte con le ruote bucate il clic day previsto dal governo per richiedere ile monopattini. Già dalle 9 di questa mattina ildeldell’Ambiente risulta irraggiungibile, probabilmente sovraccaricato dalle numerose richieste. Ilera atteso da almeno sei, previsto tra gli aiuti per l’emergenza Coronavirus. Ilprevede il rimborso fino al 60% della spesa affrontata per l’acquisto di unao di un monopattino negli ultimi. La richiesta però può essere fatta solo online, attraverso una piattaforma ospitata suldelche richiede l’accesso con ...

