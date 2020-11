Bambina guarda video su TikTok e rischia di morire | FOTO (Di martedì 3 novembre 2020) A soli 4 anni una Bambina apre TikTok e vede un filmato controverso sulla nota piattaforma social. Poi rischia seriamente di perdere la vita. Una Bambina ha imitato un comportamento assurdo visto su TikTok e questo l’ha portata molto vicina alla morte. La piccola ha solo 4 anni e la mamma l’ha trovata sul punto … L'articolo Bambina guarda video su TikTok e rischia di morire FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 3 novembre 2020) A soli 4 anni unaapree vede un filmato controverso sulla nota piattaforma social. Poiseriamente di perdere la vita. Unaha imitato un comportamento assurdo visto sue questo l’ha portata molto vicina alla morte. La piccola ha solo 4 anni e la mamma l’ha trovata sul punto … L'articolosudiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

harryhiops : RT @Syndrome_Harry: Ma avete visto Zayn come guarda la sua bambina? Vi prego mi sciolgo - EndOFStroke : @albertoinfelise Guarda non l’ho mai scritto per nessuno, ma questa perdita mi ha colpito come se se ne fosse andat… - Federic77107667 : Oggi ho abbracciato un albero. Gli altri mi hanno presa per pazza: era una riunione, ma nelle pause andavo di qua,… - Controleuro1 : @LoredanaMaggi_ @1marcoo @TgLa7 Guarda i tuoi di commenti. Bambina benvenuta nel mondo reale dove si muore! - Cri_Kiky : @BlueFab_ Guarda io sono ferma alla 3a puntata perché con i bambini ci lavoro, quest'anno ne ho pure uno sonnambulo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina guarda Newsletter Futura - Istruzioni per diventare figli Corriere della Sera Ciao Gigi, senza te Roma non è più la stessa

Ciao Gigi, senza te Roma non è più la stessa - Leggevo su tutti i quotidiani del tuo ottantesimo compleanno e come succede spesso in questi casi, pensi e ...

“Scuola ancora senza banchi”, alla ‘Pilo’ la storia si ripete

Gli arredi non arrivano ed è di nuovo polemica. La preside Lupo scrive al ministro Lucia Azzolina: "La volontà non basta" ...

Ciao Gigi, senza te Roma non è più la stessa - Leggevo su tutti i quotidiani del tuo ottantesimo compleanno e come succede spesso in questi casi, pensi e ...Gli arredi non arrivano ed è di nuovo polemica. La preside Lupo scrive al ministro Lucia Azzolina: "La volontà non basta" ...