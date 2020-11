Avete mai visto la doppiatrice di Demet Özdemir? 33 anni, diversissima da Sanem [FOTO] (Di martedì 3 novembre 2020) Demet Özdemir è ormai l’attrice del momento. Grazie al successo della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno la 28enne è seguitissima in Italia. Proprio qualche settimana fa, l’interprete di Sanem è stata ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha rilasciato una bellissima intervista. Al contrario di Can Yaman, che parla l’italiano in maniera abbastanza fluente, l’attrice però ha avuto bisogno della sua doppiatrice. L’Avete mai vista? Si chiama Joy Saltarelli ed è l’opposto di Sanem. Ma vediamo meglio chi è. Joy Saltarelli, la doppiatrice di Sanem: ecco chi è Classe ’87 e romana doc, Joy Saltarelli è la doppiatrice ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 novembre 2020)Özdemir è ormai l’attrice del momento. Grazie al successo della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno la 28enne è seguitissima in Italia. Proprio qualche settimana fa, l’interprete diè stata ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha rilasciato una bellissima intervista. Al contrario di Can Yaman, che parla l’italiano in maniera abbastanza fluente, l’attrice però ha avuto bisogno della sua. L’mai vista? Si chiama Joy Saltarelli ed è l’opposto di. Ma vediamo meglio chi è. Joy Saltarelli, ladi: ecco chi è Classe ’87 e romana doc, Joy Saltarelli è la...

