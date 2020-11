Austria, attacco terroristico a Vienna: commando dell'Isis in azione vicino alla sinagoga e in altri cinque punti | Morti e feriti (Di martedì 3 novembre 2020) Almeno tre persone sono morte e altre 15 rimaste ferite a Vienna in attacchi compiuti vicino alla sinagoga e in altri cinque punti. Un aggressore è stato ucciso dagli agenti, mentre altri membri del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) Almeno tre persone sono morte e altre 15 rimaste ferite ain attacchi compiutie in. Un aggressore è stato ucciso dagli agenti, mentremembri del ...

Le vittime dell’attacco di lunedì sera sono 4 ... Sono «ore difficili» per Vienna e l’Austria ha aggiunto Puerstr, ringraziando per la «collaborazione tutte le forze della sicurezza». Su Twitter, la ...

Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell'incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica n ...

Le vittime dell'attacco di lunedì sera sono 4 ... Sono «ore difficili» per Vienna e l'Austria ha aggiunto Puerstr, ringraziando per la «collaborazione tutte le forze della sicurezza». Su Twitter, la ...Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell'incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica n ...