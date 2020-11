Auguri a Anna Wintour: il Tema Natale della regina della moda (Di martedì 3 novembre 2020) Anna Wintour è nata a Londra il 3 novembre 1949 (foto Getty Images) Persino le stelle erano in grande spolvero quando Anna Wintour è venuta al mondo sotto il segno dello Scorpione. Si narra di una strabiliante sfilata zodiacale tra un’ambiziosa Luna in Ariete seguita a ruota da Venere in Sagittario: fari abbaglianti sul potere che, come primo atto di ribellione, si sono sbarazzati del total black scorpionico, prontamente sostituito da abiti stampati in toni vivaci. Unica concessione al nero, i leggendari occhialoni Chanel. Lo Scorpione ha lasciato in eredità alla celeberrima direttrice di Vogue Usa tre doti: mistero, acume e determinazione. Così nasce la leggenda della direttrice impeccabile come il suo imperituro caschetto. È ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 novembre 2020)è nata a Londra il 3 novembre 1949 (foto Getty Images) Persino le stelle erano in grande spolvero quandoè venuta al mondo sotto il segno dello Scorpione. Si narra di una strabiliante sfilata zodiacale tra un’ambiziosa Luna in Ariete seguita a ruota da Venere in Sagittario: fari abbaglianti sul potere che, come primo atto di ribellione, si sono sbarazzati del total black scorpionico, prontamente sostituito da abiti stampati in toni vivaci. Unica concessione al nero, i leggendari occhialoni Chanel. Lo Scorpione ha lasciato in eredità alla celeberrima direttrice di Vogue Usa tre doti: mistero, acume e determinazione. Così nasce la leggendadirettrice impeccabile come il suo imperituro caschetto. È ...

mao59 : 3 novembre auguri alla giornalista, editrice e direttrice della rivista Vouge Anna Wintour. ?????? “Realmente non segu… - Losca71 : RT @anna_pensil: @anna_ex_belva @Losca71 Uh non sapevo di siffatta ricorrenza. Non ti chiederò quanti altri stivali hai comperato. Auguri… - anna_pensil : @anna_ex_belva @Losca71 Uh non sapevo di siffatta ricorrenza. Non ti chiederò quanti altri stivali hai comperato. Auguri dolcezza. - anna__mia20 : RT @Mikele196610: ....rispondi ad un tweet ..e niente sembra di aver risposto ad un fantasma, fai gli auguri di compleanno e ti mettono un… - Sostiene_Anna : TANTI CARI AUGURI. Intervento di Sara Cunial alla Camera dei deputati 02... -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Anna I dolcissimi auguri di Gianni Morandi alla moglie Anna BolognaToday Stefania Orlando e gli auguri speciali a sua mamma Annamaria

Alfonso si collega con la Casa per una nuova sorpresa, è ora il turno di Stefania “per la sua mamma ieri era un giorno speciale, ha compiuto 86 anni” dice prima di collegarsi con la Casa e chiamare la ...

ANNAMARIA, MAMMA STEFANIA ORLANDO/ Telefona in diretta al GF Vip: “Sei bellissima”

Annamaria, la mamma di Stefania Orlando, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa alla figlia?

Alfonso si collega con la Casa per una nuova sorpresa, è ora il turno di Stefania “per la sua mamma ieri era un giorno speciale, ha compiuto 86 anni” dice prima di collegarsi con la Casa e chiamare la ...Annamaria, la mamma di Stefania Orlando, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa alla figlia?