Attentato Vienna, ministro: terrorista morto simpatizzante Isis (Di martedì 3 novembre 2020) Il terrorista ucciso dalla polizia nel corso dell'Attentato di lunedì sera a Vienna era un 'simpatizzante' dell'Isis. Lo ha detto il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, nel corso di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) Ilucciso dalla polizia nel corso dell'di lunedì sera aera un '' dell'. Lo ha detto ildell'Interno austriaco, Karl Nehammer, nel corso di una ...

GiuseppeConteIT : Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violen… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - rtl1025 : ?? 'Ci sono ancora degli attentatori a piede libero in giro per #Vienna'. A dirlo è il ministro dell'Interno austria… - Subus85 : RT @anari56: Attentato terroristico a Vienna:7 morti Saranno entrati anche questi dall'Italia? - FabI35095712 : RT @assianir: #Wien La polizia chiede di non condividere video sui social per non favorire i terroristi Dopo appena 6 minuti un ex ministr… -