Attentato terroristico di Vienna: nel ristorante anche un lavoratore di Martina Franca Si registrano tre morti, degli attentatori uno considerato in fuga (Di martedì 3 novembre 2020) Le informazioni, nel corso della notte, sono stste date tramite socual network dalla sorella di Ciro Svaldi. La sorella ha comunicato essere in salvo, essendosi rifugiato con altri lavoratori nell’interrato del ristorante di Vienna assaltato da terroristi ieri sera. Tre morti, il bilancio dell’alba di questa strage: due civili e un Attentatore. Un terrorista ritenuto tuttora in fuga tanto che le autorità della capitale austriaca raccomandano alla popolazione di non uscire dalle case. Ciro Svaldi, pugliese di Martina Franca, vive e lavira da decenni a Vienna. L'articolo Attentato terroristico di Vienna: nel ristorante anche un ... Leggi su noinotizie (Di martedì 3 novembre 2020) Le informazioni, nel corso della notte, sono stste date tramite socual network dalla sorella di Ciro Svaldi. La sorella ha comunicato essere in salvo, essendosi rifugiato con altri lavoratori nell’interrato deldiassaltato da terroristi ieri sera. Tre, il bilancio dell’alba di questa strage: due civili e unre. Un terrorista ritenuto tuttora intanto che le autorità della capitale austriaca raccomandano alla popolazione di non uscire dalle case. Ciro Svaldi, pugliese di, vive e lavira da decenni a. L'articolodi: nelun ...

Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - tpi : ??ATTENTATO #Vienna: 'È un attacco terroristico e non è ancora finito', ha riferito il ministro dell’Interno austria… - petergomezblog : Attentato a Vienna: ci sono morti e feriti. Spari in centro: “Anche ostaggi in un ristorante”. Il governo: “Attacco… - Rita97010047 : RT @ultimenotizie: Attentato terroristico a #Vienna: sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbe anche stata un'esplosione. Varie… - Boiade_ : RT @ultimenotizie: Attentato terroristico alla sinagoga di Seitenstettengasse a #Vienna. Una persona è morta e ci sono diversi feriti. http… -