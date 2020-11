Attacco terroristico a Vienna, quattro morti e 17 feriti (Video) (Di martedì 3 novembre 2020) Vienna, 3 nov – Attentato terroristico a Vienna. Sono almeno quattro i morti, con altri tre sospetti ancora in fuga e un attentatore armato di fucile d’assalto simpatizzante dell’Isis che è stato ucciso. Sono almeno 17 i feriti, secondo il giornale austriaco Kurier. Le vittime dell’Attacco di lunedì sera sono due uomini e una donna, lo ha riferito nel corso di una conferenza stampa il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer. Il direttore sanitario di Vienna Michael Binder ha precisato alla radio austriaca che sei dei feriti ricoverati in ospedale sono in pericolo di vita. Sotto Attacco il centro di Vienna L’Attacco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 novembre 2020), 3 nov – Attentato. Sono almeno, con altri tre sospetti ancora in fuga e un attentatore armato di fucile d’assalto simpatizzante dell’Isis che è stato ucciso. Sono almeno 17 i, secondo il giornale austriaco Kurier. Le vittime dell’di lunedì sera sono due uomini e una donna, lo ha riferito nel corso di una conferenza stampa il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer. Il direttore sanitario diMichael Binder ha precisato alla radio austriaca che sei deiricoverati in ospedale sono in pericolo di vita. Sottoil centro diL’...

Agenzia_Ansa : Choc a #Vienna, spari in centro: sono 7 i morti. Un attentatore è in fuga. 'Non escluso l'attacco terroristico, sta… - Radio1Rai : ?? Attacco a #Vienna in sei punti della città, tutti vicini alla sinagoga. Il Ministro dell’Interno ha definito l’a… - tpi : ??ATTENTATO #Vienna: 'È un attacco terroristico e non è ancora finito', ha riferito il ministro dell’Interno austria… - Irisamalu : RT @giuliaselvaggi2: #Vienna sotto attacco terroristico,la polizia che invita tutti a non diffondere video sui social,il leghista #Morelli… - cappelIaiomatto : Sale a 3 il numero delle vittime dell'attacco terroristico di ieri sera a Vienna. Ucciso anche un terrorista, era u… -