Attacco terroristico a Vienna: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 3 novembre 2020) Paura nel centro della capitale austriaca Oggi, 3 novembre, anche l'Austria sulla scia degli altri paesi europei entra in Lockdown. Eppure l'argomento covid passa in secondo piano dopo l'attentato terroristico avvenuto intorno alle 20 del 2 novembre nei pressi della Sinagoga Stadttempel, nella Seitenstettengasse cuore della città. Per il momento si parla di tre persone uccise e quindici feriti (non risultano italiani) e sette di questi sarebbero in condizioni gravi. La polizia è riuscita a fermare un uomo (si tratterebbe di Kurtin S, di origini albanesi) e ucciderlo ma è da chiarire se avesse dei complici o meno. Continuano in queste ore i controlli e il centro di Vienna è stato dichiarato zona rossa. L'uomo ucciso degli agenti aveva un fucile d'assalto e diverse pistole con cui ha sparato ...

