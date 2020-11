Attacco a Vienna, quattro le vittime. Ucciso un attentatore: "Era simpatizzante dell'Isis" (Di martedì 3 novembre 2020) Cinque morti fra i quali uno degli autori dell’Attacco, una quindicina di feriti e una caccia all’uomo ancora in corso per individuare eventuali altri responsabili: la situazione è ancora molto tesa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 3 novembre 2020) Cinque morti fra i quali uno degli autori, una quindicina di feriti e una caccia all’uomo ancora in corso per individuare eventuali altri responsabili: la situazione è ancora molto tesa...

