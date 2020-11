Attacco a Vienna, morti e feriti. Governo: "Terrorismo" (Di martedì 3 novembre 2020) Vienna, 2 nov. (Adnkronos) - Vienna sotto Attacco. "Diversi sospetti armati di fucili" hanno sparato "in sei diversi punti" della capitale austriaca, come riferisce la polizia nel tentativo di ricostruire la sequenza dei fatti, iniziati lunedì sera. Il capo della polizia della città Gerhard Pürstl nel fare nella notte un primo bilancio delle vittime ha parlato di due morti, uno degli attentatori e un civile, mentre tra i quindici feriti c'è anche un agente di polizia, che è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Il primo Attacco è avvenuto vicino alla sinagoga a Schwedenplatz di Vienna e ad alcuni uffici della comunità ebraica, secondo i media austriaci. L'assalto sarebbe stato opera di diversi attentatori, uno dei ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 novembre 2020), 2 nov. (Adnkronos) -sotto. "Diversi sospetti armati di fucili" hanno sparato "in sei diversi punti" della capitale austriaca, come riferisce la polizia nel tentativo di ricostruire la sequenza dei fatti, iniziati lunedì sera. Il capo della polizia della città Gerhard Pürstl nel fare nella notte un primo bilancio delle vittime ha parlato di due, uno degli attentatori e un civile, mentre tra i quindicic'è anche un agente di polizia, che è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Il primoè avvenuto vicino alla sinagoga a Schwedenplatz die ad alcuni uffici della comunità ebraica, secondo i media austriaci. L'assalto sarebbe stato opera di diversi attentatori, uno dei ...

