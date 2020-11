Atalanta-Liverpool oggi in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di Atalanta-Liverpool, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea insegue proprio i Reds, che hanno vinto i primi due incontri e si trovano in testa al gruppo. La squadra di Gasperini proverà a fare punti contro i campioni d’Inghilterra. L’incontro, in programma oggi martedì 3 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Collection, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea insegue proprio i Reds, che hanno vinto i primi due incontri e si trovano in testa al gruppo. La squadra di Gasperini proverà a fare punti contro i campioni d’Inghilterra. L’incontro, in programmamartedì 3 novembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Collection, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights.

