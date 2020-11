Anche il Procuratore di Salerno sotto accusa (Di martedì 3 novembre 2020) Un attacco così plateale forse non si era mai visto. Per la prima volta una corrente della magistratura affronta frontalmente i capi di dieci tra le maggiori procure italiane per avere “fortemente indirizzato” le decisioni del ministro Bonafede sul funzionamento della giustizia nell’emergenza Covid confluite nel Dl Ristori e per essersi così “sostituiti nella rappresentanza della magistratura al Consiglio superiore e all’Associazione nazionale magistrati”. A mettere nel mirino i procuratori e le misure per la giustizia adottate con il decreto legge sono le toghe progressiste di Area, in un lungo documento approvato dal loro Coordinamento nazionale. Così per una volta “sotto processo” finiscono i capi delle procure di Roma, Milano, Torino, Perugia, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 3 novembre 2020) Un attacco così plateale forse non si era mai visto. Per la prima volta una corrente della magistratura affronta frontalmente i capi di dieci tra le maggiori procure italiane per avere “fortemente indirizzato” le decisioni del ministro Bonafede sul funzionamento della giustizia nell’emergenza Covid confluite nel Dl Ristori e per essersi così “sostituiti nella rappresentanza della magistratura al Consiglio superiore e all’Associazione nazionale magistrati”. A mettere nel mirino i procuratori e le misure per la giustizia adottate con il decreto legge sono le toghe progressiste di Area, in un lungo documento approvato dal loro Coordinamento nazionale. Così per una volta “processo” finiscono i capi delle procure di Roma, Milano, Torino, Perugia,, Reggio Calabria, Catanzaro, ...

becca22cr7 : @86_longo chala firma anche in bianco, non c è problema. giusto che il procuratore cerchi di portare l acqua al suo… - xenonian1 : RT @metaanto: L' idea del procuratore : niente carcere anche se colti in flagranza di reato..il Covid19 serve ai delinquenti - metaanto : L' idea del procuratore : niente carcere anche se colti in flagranza di reato..il Covid19 serve ai delinquenti - Aleslt : @RossEleven @403_spartan A dir la verità ci sarebbe anche già stato... Ed è andata bene #stopislam - ShootersykEku : Anche se negativa,nella Storia anche loro. Spero arriva un giorno sui banchi di scuola,x fare percepire agli studen… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Procuratore Omicidio Fedeli, la Procura chiede l'ergastolo per l'imputato Pang Il Messaggero Traffico di droga dai Balcani a Gorizia: quattro carabinieri fra gli indagati

Le ipotesi: depistaggio e favoreggiamento accanto a corrieri e organizzatori. La marijuana bloccata dalla polizia serba ...

Riciclaggio, inchiesta coinvolge Buccinasco

Per la Procura di Brescia il sistema emerso ha favorito esponenti di spicco della locale ‘ndrangheta tra le cosche dei Barbaro-Papalia ...

Le ipotesi: depistaggio e favoreggiamento accanto a corrieri e organizzatori. La marijuana bloccata dalla polizia serba ...Per la Procura di Brescia il sistema emerso ha favorito esponenti di spicco della locale ‘ndrangheta tra le cosche dei Barbaro-Papalia ...