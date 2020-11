«America 2020» in diretta con Sky TG24, La Stampa e La Repubblica (Di martedì 3 novembre 2020) Il 3 novembre il popolo Americano deciderà chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’Election Day sarà l’epilogo dell’acceso testa a testa tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden. Un voto che avrà conseguenze importanti sugli equilibri mondiali e l’Europa. La Stampa, Sky TG24 e Repubblica racconteranno questo storico appuntamento con tutti... Leggi su digital-news (Di martedì 3 novembre 2020) Il 3 novembre il popolono deciderà chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’. L’Election Day sarà l’epilogo dell’acceso testa a testa tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden. Un voto che avrà conseguenze importanti sugli equilibri mondiali e l’Europa. La, Skyracconteranno questo storico appuntamento con tutti...

Ultime Notizie dalla rete : America 2020 Elezioni Usa 2020, l’America al voto tra code e attesa: barriere anti-saccheggi nelle città Corriere della Sera Tra libertà e populismo

Alla vigilia del voto 2016 per la Casa Bianca, tra la Hillary Clinton e Donald Trump, «La Stampa» ricordava ai lettori che, se i sondaggi favorivano l’ex Segretaria di Stato democratica, comunque foss ...

Trump e il sogno di un’altra rimonta: “I sondaggi sono finti, oggi vinco io”

Il presidente agita lo spettro del 2016 e minaccia ricorsi sul voto postale: «Andremo avanti con gli avvocati». E per l’ultima giornata prima delle urne sbarca a Scranton, la città natale del rivale B ...

