Amazon apre a Fiumicino | oltre 2000 nuove assunzioni ViviAmo Fiumicino | ‘Si riservino posti a chi ha perso il lavoro’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 novembre 2020) «Abbiamo appreso alcuni giorni fa dalle testate giornalistiche locali, dell’apertura a, di un nuovo centro logistico del colosso dell’e-commerce statunitense, il quale sorgerà tra l’autostrada Roma-Civitavecchia e il centro commerciale Da Vinci, in zona Le Vignole e lavorerà in stretta collaborazione, in termini anche di collegamenti grazie ad una viabilità ad esso dedicata, con il Cargo City dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Il nuovo stabilimento, avrà una superficie di 80 mila metri quadrati e sarà tra i più grandi in Italia ed avrà un impatto notevole in termini occupazionali, necessitando di circalavoratori, con diversi profili professionali, quali gli operatori di magazzino, gli addetti alla movimentazione delle ...