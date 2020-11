A11: chiusa stazione Prato Ovest dalle 22 del 5 alle 6 del 6 novembre (Di martedì 3 novembre 2020) Sarà chiusa la stazione di Prato Ovest, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa uscire alla stazione di Prato est Leggi su firenzepost (Di martedì 3 novembre 2020) Saràladi, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa uscire alladiest

Sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa uscire alla stazione di Prato est ...

02-11 - A11: chiusura Prato Ovest

A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L'USCITA DELLA STAZIONE DI PRATO OVEST Nella notte tra il 5 e il 6 novembre Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavim ...

