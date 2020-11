“A Napoli dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio” (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a Napoli, non è vero”. Rompe il silenzio è torna a parlare del suo passato Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, intervistato da France Football. L’allenatore ha toccato la questione legata alla gestione dello spogliatoio: “Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua” dice Ancelotti. Poi parla del figlio Davide: “A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. È stato uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. Lui è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a, non è vero”. Rompe il silenzio è torna a parlare del suo passato Carlo Ancelotti, ex allenatore del, intervistato da France Football. L’allenatore ha toccato la questione legata alla gestione dello spogliatoio: “Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua” dice Ancelotti. Poi parla del figlio Davide: “Aancorache holaperlui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. È stato uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. Lui è ...

ZZiliani : Così come ogni tanto, raramente, troviamo un arbitro imparziale (vedi Fourneau), ci sono telecronisti seri e profes… - tuttonapoli : Ancelotti difende il figlio Davide: 'A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio' - napolista : Ancelotti: «Quel che si è scritto sui problemi di spogliatoio al Bayern o a Napoli, non è vero» A France Football:… - annaiov1 : @RobertoRedSox @GMugavero @grotondi Esattamente. Se la persona x ha bisogno di sangue ti dicono di farlo in questo… - mony76 : @catlatorre A Napoli dicono (e hanno ragione): 'stev'm scarz 'e sciem' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dicono "A Napoli dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio" anteprima24.it De Zerbi, il mister profeta: «Lo avevo detto ai miei che potevamo vincere»

«Spero che questo successo porti la convinzione nel gruppo che siamo forti. Maxime Lopez e Locatelli possono stare insieme» ...

Ancelotti difende il figlio Davide: "A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio"

Parla così Carlo Ancelotti nella lunga concessa a France Football, nella quale è tornato a parlare della questione che ha suscitato molto polemiche legata alla gestione dello spogliatoio ...

«Spero che questo successo porti la convinzione nel gruppo che siamo forti. Maxime Lopez e Locatelli possono stare insieme» ...Parla così Carlo Ancelotti nella lunga concessa a France Football, nella quale è tornato a parlare della questione che ha suscitato molto polemiche legata alla gestione dello spogliatoio ...