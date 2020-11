5 giochi da tavolo per vestire i panni del detective (Di martedì 3 novembre 2020) L’autunno avanza e, tra pioggia e misure di isolamento sociale, servono nuovi passatempi domestici. I giochi da tavolo investigativi sono l’ideale: possono essere giocati da soli, in coppia o in famiglia, e in alcuni casi anche a distanza tramite qualsiasi programma di videoconferenze. Ecco i 5 migliori esponenti del genere per calarsi nei panni di detective e risolvere omicidi, furti e altri crimini misteriosi. 1. Sherlock Holmes: consulente investigativo Il re dei detective, anche nei giochi da tavolo, non può che essere lui: Sherlock Holmes (gioco di Raymond Edwards, Suzanne Goldberg e Gary Grady. Edizioni Asmodee, 1-8 giocatori, 14+ anni, 60-120 minuti, 44,90 euro). Questa serie di board game, nata nel lontano 1985, ha ricevuto una recente, ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) L’autunno avanza e, tra pioggia e misure di isolamento sociale, servono nuovi passatempi domestici. Idainvestigativi sono l’ideale: possono essere giocati da soli, in coppia o in famiglia, e in alcuni casi anche a distanza tramite qualsiasi programma di videoconferenze. Ecco i 5 migliori esponenti del genere per calarsi neidie risolvere omicidi, furti e altri crimini misteriosi. 1. Sherlock Holmes: consulente investigativo Il re dei, anche neida, non può che essere lui: Sherlock Holmes (gioco di Raymond Edwards, Suzanne Goldberg e Gary Grady. Edizioni Asmodee, 1-8 giocatori, 14+ anni, 60-120 minuti, 44,90 euro). Questa serie di board game, nata nel lontano 1985, ha ricevuto una recente, ...

DungeonDice : ?? The Crew si aggiudica il 5° posto dei più attesi della settimana! Si merita questo posto? Scopri gli altri gioch… - Kledi_46 : @gyn_lemon Vai, caffè e red bull li porto io, giochi da tavolo ne hai? - offertegdt : ?? Attenzione, copia unica di PANDEMIC - IBERIA in offerta speciale a tempo, con sconto del 23% solo per il più rapi… - geekpizza : Giochi da tavolo: le novità della settimana - svnflvvrs : sono clingy, una crybaby di prima categoria, se non sto bene mi distacco da tutti, spesso non capisco le battute su… -

Ultime Notizie dalla rete : giochi tavolo GIOCHI DA TAVOLO: Le Uscite Di Ottobre 2020 houseofgames.it 5 giochi da tavolo per vestire i panni del detective

L’autunno avanza e, tra pioggia e misure di isolamento sociale, servono nuovi passatempi domestici. I giochi da tavolo investigativi sono l’ideale: possono essere giocati da soli, in coppia o in ...

Giunta, si stringe il cerchio. Verso il sì dei Cinque stelle. Da Bray a Maraschio, tutti i nomi

Un paio di accordi politici, uno in particolare, da blindare col lucchetto nazionale. Le ultime riserve da sciogliere. E il gioco di incastri da completare. Per Michele Emiliano ieri è ...

L’autunno avanza e, tra pioggia e misure di isolamento sociale, servono nuovi passatempi domestici. I giochi da tavolo investigativi sono l’ideale: possono essere giocati da soli, in coppia o in ...Un paio di accordi politici, uno in particolare, da blindare col lucchetto nazionale. Le ultime riserve da sciogliere. E il gioco di incastri da completare. Per Michele Emiliano ieri è ...