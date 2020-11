10 benefici (impensabili) che bere acqua regala al corpo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 novembre 2020) In Italia l’acqua potabile è molto controllata. A meno di specifiche indicazioni mediche, quella del rubinetto rappresenta una scelta eco-friendly ed economica. Se si nutre qualche dubbio sul poterla bere o no, in farmacia, inoltre, è possibile acquistare appositi kit per testarla. Fan del rubinetto è, ad esempio, Miranda Kerr: mentre la maggior parte delle celebrità beve quella in bottiglia, la top model preferisce l’acqua corrente filtrata e trattata. «Ho filtri per l’acqua alcalina nel lavello della cucina e sui soffioni della doccia. Mi sono informata riguardo i benefici degli alcalini per l’organismo. Bere acqua alcalina contribuisce ad allontanare le malattie e i disturbi che un livello troppo alto di acidità nel corpo può creare. Dunque, è davvero importante per la salute», ha dichiarato a Into the Gloss.