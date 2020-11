Zone rosse, Delrio: “Intervenga lo Stato se le Regioni non si assumono responsabilità”. Gelmini: “Le decida il governo” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Se le Regioni non sono in grado di assumersi le loro responsabilità, intervenga lo Stato“. A dirlo, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in merito alle nuove misure anti-Covid. “Le Zone rosse non devono essere decise dagli amministratori locali, da qualche sindaco o presidente di Regione – ha detto Mariastella Gelmini, di Forza Italia – le decida il governo“. L'articolo Zone rosse, Delrio: “Intervenga lo Stato se le Regioni non si assumono responsabilità”. Gelmini: “Le decida il governo” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Se lenon sono in grado di assumersi le loro responsabilità, intervenga lo“. A dirlo, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, in merito alle nuove misure anti-Covid. “Lenon devono essere decise dagli amministratori locali, da qualche sindaco o presidente di Regione – ha detto Mariastella, di Forza Italia – leil governo“. L'articolo: “Intervenga lose lenon siresponsabilità”.: “Leil governo” proviene da Il ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre: Zone rosse, l’ultimo appello alle Regioni. Conte: “Agite, o chiudo… - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : ?? «Zone rosse» nelle aree dove l’Rt (l’indice di trasmissione) supera l’1,5, divieto di spostamento tra le Regioni,… - micheleamedeo51 : @fattoquotidiano spero siate a conoscenza di quanto accaduto in Sicilia per dichiarazione e Sdichiarazione di zone rosse - SoloTrePi : RT @fattoquotidiano: Zone rosse, Delrio: “Intervenga lo Stato se le Regioni non si assumono responsabilità”. Gelmini: “Le decida il governo… -